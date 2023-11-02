Россиянин с ножом бросался на покупателей в магазине

В городе Радужный (Югра) мужчина в неадекватном состоянии зашел в супермаркет и стал бросаться с ножом на покупателей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сначала дебошир разгромил в супермаркете полки с алкоголем, а затем достал нож и размахивал им во все стороны. В результате неадекват задел ножом одного из покупателей. После этого мужчина сел на пол и стал кричать.

На помощь сотрудникам магазина пришел наряд ДПС, который дежурил неподалеку — правоохранители задержали нарушителя. Тот оказывал полицейским сопротивление.

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