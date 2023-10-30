Российский рекламный рынок в 2024 году будет расти за счет телекома, банкинга, food-ритейла и e-commerce

К такому выводу пришли участники бизнес-дискуссии «Статус. Клиенты, селлеры, агентства — что мы хотим друг от друга?», которую организовали ГК Игроник и ИД Коммерсант.

«Финансы, е-коммерс, интернет-сервисы и телеком демонстрируют положительный тренд. В 2024 году банковская категория потенциально может занять 18% от наших доходов — это впечатляющая цифра. Еще 10 лет назад в эфире практически не было банков, сейчас они присутствуют в каждом рекламном блоке. Серьезный трек на восстановление мы увидим и в фарме.

Острая дискуссия разгорелась вокруг оценки эффективности рекламных кампаний и необходимости введения единого стандарта измерений для всех сегментов. Участники рынка отметили, что почти все крупные бренды имеют экспертизу анализа эффективности рекламных инвестиций. Поэтому необходимо сложить экспертизы и сделать индустриальный стандарт, благодаря которому рынок станет более репрезентативным и прозрачным. headtopics.com

«Мы умеем считать ROI каждого медиа и даже каждой площадки. Безусловно, при выборе медиа мы используем и индустриальные исследования, и экспертизу агентств. Но в принятии решений о каналах бизнес ориентируется в первую очередь на собственные данные о ROI»,Алексей Гиязов, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка отметил, что компания практически во всех случаях пользуется специалистами инхаус и в исключительных ситуациях прибегает к услугам креативных агентств.

«Если у всех одна кнопка «продать», как ты выиграешь конкуренцию? Никак. Ты не продашь. У нас определенное количество людей, у них определенное количество денег. Все у всех одинаково не купят, поэтому вопрос конкуренции – это вопрос того, как люди борются разными инструментам за свою долю рынка. headtopics.com

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