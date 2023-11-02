Россия проведет международную встречу по угрозам от извращений с Запада

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В апреле 2024 года в России под эгидой Совета безопасности РФ состоится международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, особое внимание планируется уделить обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых Западом извращений, несущих угрозу существованию всего человечества. Ранее российский лидер предупредил, что потенциал санкционной агрессии со стороны западных стран против России почти исчерпан, поэтому в ход могут пойти диверсии.

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