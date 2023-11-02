Россиянка побывала в Турции и пожаловалась на жуткую инфляцию

Россиянка вместе с мужем побывала в Турции и пожаловалась на «жуткую инфляцию и дорогой бензин». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен». Автор материала отметила, что они намеренно не стали покупать тур. Вместо этого пара решила проехаться по разным турецким городам автостопом.

Кроме того, значительная часть средств ушла на оплату бензина для арендованной машины. Еще одним удивительным для супругов фактом стало многообразие видов в Турции. «Мы встречались и с красотами, и с убогими улочками этих городов, и с невоспитанностью и непреодолимым желанием местных жителей любым путем получить наши деньги, с навязчивостью персонала и бескорыстной раздачей сладостей прямо на улице», — объяснила автор.

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