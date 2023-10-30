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Россиянам подготовили подарки за участие в конкурсе

 / Источник: lentaruofficial

Россияне поделились своими воспоминания о том, какой была их первая машина. По данным опроса, большинство россиян (68 процентов) начинали водить за рулем отечественных марок. Примечательно, что далеко не все садились за новый автомобиль из салона, большинство (почти 80 процентов) начинали с б/у авто.

Источник

lentaruofficial

Россияне поделились своими воспоминания о том, какой была их первая машина. Историями приобретения своего первого автомобиля соотечественники поделились в рамках опроса «Авто Mail.ru». Его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру». По данным опроса, большинство россиян (68 процентов) начинали водить за рулем отечественных марок. Однако были и те, чья первая машина была иномаркой — 32 процента, то есть каждый третий водитель.

При этом 31 процент респондентов заявили, что нисколько не заплатили за свой первый автомобиль — кому-то машина досталась от родителей, а кому-то ее подарили. В честь Дня автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, VK подготовил конкурс для пользователей сервисов компании. В рамках конкурса «Мой первый автомобиль» пользователи могут выложить фото своей первой машины и сопроводить пост историей появления первой «ласточки».

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