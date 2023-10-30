Россиянам подготовили подарки за участие в конкурсе

Россияне поделились своими воспоминания о том, какой была их первая машина. Историями приобретения своего первого автомобиля соотечественники поделились в рамках опроса «Авто Mail.ru». Его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру». По данным опроса, большинство россиян (68 процентов) начинали водить за рулем отечественных марок. Однако были и те, чья первая машина была иномаркой — 32 процента, то есть каждый третий водитель.

При этом 31 процент респондентов заявили, что нисколько не заплатили за свой первый автомобиль — кому-то машина досталась от родителей, а кому-то ее подарили. В честь Дня автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, VK подготовил конкурс для пользователей сервисов компании. В рамках конкурса «Мой первый автомобиль» пользователи могут выложить фото своей первой машины и сопроводить пост историей появления первой «ласточки».

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