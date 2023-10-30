Российские военные уничтожили склад с авиационными боеприпасами ВСУ

Российские войска уничтожили склад с авиабомбами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области.

Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России. Оборонное ведомство уточнило, что склад располагался в районе населенного пункта Дубиевка.

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