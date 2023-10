Роскомнадзор запретил поисковикам «находить» сайт Amazon Web Services

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Роскомнадзор в качестве меры понуждения запретил поисковую выдачу 11 иностранных провайдеров хостинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ограничительном списке Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Bluehost Inc. Kamatera Inc. и DigitalOcean, LLC. Причиной стало то, что эти провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении».

«Ряд иностранных провайдеров хостинга получил запрет на поисковую выдачу сведений о сайтах этих компаний», — указывается в сообщении. С хостеров могут снять ограничения, если они выполнят ряд условий. Им нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН. Там же необходимо разместить форму обратной связи для российских граждан и юридических лиц и создать уполномоченное представительство в РФ. headtopics.com

Ранее сообщалось, что РКН включил компанию Go Travel Un Limited, владеющую сервисом «Авиасейлс», в перечень зарубежных фирм. Теперь она также подлежит «приземлению».

