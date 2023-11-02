Россиянам объяснили, как не нарваться на «инфоцыган», покупая онлайн-курсы

Проверить автора онлайн-курса на компетентность еще до приобретения продукта не так сложно. Для этого нужно обратить внимание на количество курсов и их тематику, не стесняться обращаться к alumni-сообществу и убедиться, что эксперт не теоретик, а практик. Об этом «Газете.Ru» рассказала маркетолог и генеральный директор платформы для продвижения экспертов Clevers.pro Антонина Балицай.
«Первое, что стоит сделать, принимая решение о покупке обучения — изучить информацию об авторе из всех доступных источников и убедиться в его профессионализме. Факта того, что автор — ваш любимый блоггер, который регулярно «постит» ролики на эту тему, — недостаточно», – объяснила эксперт.
По ее словам, любая экспертность должна найти подтверждение. Для этого покупатель может запросить документы об образовании автора курса или получить ее из открытых источников. Если по запросу такие документы предоставить отказываются — это плохой знак. Хороший — если на странице автора курса эта информация уже есть — профессионалы своего дела обычно выкладывают свои дипломы и сертификаты в соцсети, демонстрируя достижения. headtopics.com
«Поищите информацию об авторе в поисковике, изучите его деятельность в инфополе: где он публиковался и какие темы освещал, не был ли замешан в скандалах в сфере, по которой проводит обучение, и какой у него профессиональный бэкграунд. Если информации «по делу» об эксперте в интернете мало или нет вообще, зато полно рекламы его курсов — доверять такому автору — большой риск», — заявила она.
Должна насторожить потенциального покупателя гарантия трудоустройства и выхода на высокий доход сразу после обучения. Как объяснила эксперт, единственное, что может гарантировать автор курса — непосредственно обучение и приобретение тех или иных навыков. А невнятное «после прохождения вы сможете зарабатывать деньги без усилий» стоит обходить стороной. headtopics.com