Российская школьница отбилась от педофила с ножом

В Пермском крае 12-летняя девочка сумела спастись от 44-летнего местного жителя, которые напал на нее с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 25 октября в поселке Зюкайка. Ранее судимый мужчина напал на школьницу и схватил ее за шею. С помощью угроз преступник повел девочку через лес по направлению к своей квартире, однако ей удалось вырваться и сбежать.

По горячим следам педофила задержала полиция. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

Прочитайте больше:

GazetaRu »

Российская школьница сумела отбиться от вооруженного ножом педофилаВ Пермском крае 12-летняя школьница сумела вырваться и убежать от 44-летнего педофила, вооруженного ножом Прочитайте больше ⮕

РЕН ТВ: в Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от педофила с ножомВ Пермском крае 12-летняя девочка отбилась от 44-летнего педофила, который напал на неё с ножом, и убежала. Впоследствии злоумышленника задержали. Прочитайте больше ⮕

Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя школьница спровоцировала сынаМать Андрюса Серапинаса, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Подольске, заявила, что школьница сама спровоцировала мужчина. По её словам, ребёнок выглядит старше своих лет, а её сын не может быть преступником. Об этом сообщает SHOT. Прочитайте больше ⮕

Школьница спаслась от пленивших ее подруг через окноВ Амурской области подростки закрыли подругу в помещении из-за симпатии молодого человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot . Прочитайте больше ⮕

Вот это дебют в НХЛ! Воронков подрался с тафгаем, а затем набрал первое очко в лигеНо это не спасло «Коламбус» от поражения в матче с «Монреалем». Прочитайте больше ⮕

Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»Форвард «Коламбуса» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 ОТ). Прочитайте больше ⮕