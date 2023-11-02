Россиян не оказалось в списке иностранцев, которым разрешили покинуть сектор Газа

. Это следует из перечня, предоставленного администрацией контрольно-пропускного пункта Рафах, который находится на границе между Египтом и Газаой.

В списке указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей. Все они находятся сейчас в секторе Газа. Россиян в этом списке нет.

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