Российские военнослужащие строят храм и мечеть на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие приступили к строительству полевых православного храма и мусульманской мечети на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости. По данным агентства, в работах принимают участие солдаты Центрального военного округа. При этом религиозные сооружения будут находиться в позиционном районе под городом Красный Лиман

. «На храмовой стройке по личному желанию работают военнослужащие, сменившиеся с позиции на линии боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении СВО», — уточнили в ведомстве. Также в министерстве рассказали, что бойцы помогают друг другу вне зависимости от исповедуемой религии. В частности, приверженцы православия отвечают за обработку древесины как для своей церкви, так и для мечети. Мусульмане, в свою очередь, помогают товарищам выбирать и укладывать природные камни. Они необходимы для строительства храма, который будет носить имя Георгия Победоносца. Как отметили представители ведомства, такая кооперация помогает сплотить солдат и повысить их боевой дух. Более того, совместная работа позволяет укрепить взаимосвязи внутри воинских коллективов. Ранее в ЛНР рассказали о снижении активности украинских войск на Краснолиманском направлении

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