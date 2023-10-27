Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?

На заседании в пятницу, 27 октября, российский Центробанк резко поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор объясняет повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

Например, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг полагает, что значительное повышение ставки увеличивает шансы на снижение курса доллара ниже 90 рублей на горизонте ближайших нескольких кварталов. При этом первая реакция российской валюты на повышение ставки была позитивной: доллар опускался ниже 93 рублей, а евро — ниже 98, такого не было с начала июля.

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