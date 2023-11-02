Российские военные рассказали о работе с ЗРК «Тор-М2»

Российские военнослужащие рассказали «Известиям», как работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». С ними 2 ноября пообщалась корреспондент Ксения Солдатова.

«На то, чтобы перевести комплекс в боевое положение, у расчета уходит менее трех минут. Видно, как поднимается антенна — это станция обнаружения цели. Прямо сейчас здесь образуется защитный купол диаметром 30 км», — рассказала она.«Даже детский квадрокоптер я вижу и распознаю, что это именно он. Проблем с обнаружением, захватом и сопровождением в этой машине нет.

Механик-водитель с позывным Чуйский отметил, что комплекс имеет мягкую ходовую часть. Сам он разгонял его до 87 км/ч во время погони от артиллерийского расчета. «В основном работаем по беспилотникам. Также был случай, что сопровождали вертолет, который собирался вести боевую работу», — отметил заместитель командира расчета. headtopics.com

Грозовой перехват: российская ПВО отразила ракетный удар противника Наши зенитчики нашли способ сбивать американские дальнобойные высокоточные бомбы GLSDB Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа отразили атаку беспилотников-камикадзе на краснолиманском направлении. Цели были перехвачены для предотвращения поражения позиций и командных пунктов. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.

Ранее, 31 октября, в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). headtopics.com

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