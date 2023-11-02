Россия заняла пятое место в мире по запасам золота

Цены на золото упали в сентябре на 3%. Таким образом, стоимость золотых запасов России снизилась до $140,5 млрд.. Второе место занимает Германия (3350 тонн), третье – Италия (2450 тонн), четвертое – Франция (2400 тонн).

В десятку стран с крупнейшими запасами золота входят также Китай (2200 тонн), Швейцария (1000 тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн). Стоимость декабрьского фьючерса на золото выросла на нью-йоркской бирже Comex на $6,15 (+ 0,31%) до $1993,65 за тройскую унцию.

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