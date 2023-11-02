Российские военнослужащие поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины, вскрыли и подавили порядка 30 артиллерийских расчетов противника.

По его словам, помимо прочего, российская авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинской армии. «В районе Серебрянского лесничества российские военные нанесли поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы были вскрыты и уничтожены порядка 30 артиллерийских систем противника», - отметил Савчук.

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