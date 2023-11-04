Российская группировка войск уничтожила танк Leopard и поразила украинскую военную технику

Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии на Запорожском направлении был уничтожен танк Leopard производства ФРГ.На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах
. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах н. п. Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область). Перехвачено четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам ВСУ с боеприпасами и местам хранения безэкипажных катеров, а также по военной аэродромной инфраструктуре и базам горюче-смазочных материало
Россия Последние новости
:
Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »
Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »
Источник: | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »
Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »