Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии на Запорожском направлении был уничтожен танк Leopard производства ФРГ.На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах

. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах н. п. Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область). Перехвачено четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 21 по 27 октября российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по арсеналам ВСУ с боеприпасами и местам хранения безэкипажных катеров, а также по военной аэродромной инфраструктуре и базам горюче-смазочных материало

Россия Последние новости Прочитайте больше: RT НА РУССКОМ »

:

ВЕСТИ: ВСУ потеряли восемь Bradley на донецком направлении'Западная' группировка российских войск отразила две атаки ВСУ под Харьковом. Противник потерял до 20 человек личного состава и три автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »

ВЕСТИ: ВСУ потеряли восемь Bradley на донецком направлении'Западная' группировка российских войск отразила две атаки ВСУ под Харьковом. Противник потерял до 20 человек личного состава и три автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »

: Группировка «Днепр» громит позиции ВСУ и срывает ротации войск противникаВ зоне специальной военной операции группировка войск «Днепр» в очередной раз сорвала ротацию украинских сил на Херсонском направлении.

Источник: | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: СКР: 14 стран Запада поставили вооружения Украине с мая 2023 годаКиеву передали орудия, ракеты и тяжелую технику.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

IA_REGNUM: Боец ХАМАС установил бомбу на израильский танк Merkava и выстрелил в негоБоец палестинского движения ХАМАС совершил «сумасшедшюю вылазку ' из укрытия и установил бомбу на израильский танк «Меркава», а после отбежал и...

Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Экипажи Су-25СМ ударили по позициям ВСУ неуправляемыми ракетами С-13Штурмовики группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ, скопление живой силы и техники противника.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »