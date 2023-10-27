Россиянин попал под суд после пристройки лоджии

О незаконной лоджии сообщил сосед нарушителя, после чего к мужчине зачастили проверки, однако тот отказывался пускать специалистов Мосжилинспекции домой.

«Жилищные инспекторы неоднократно уведомляли собственника о необходимости предоставить доступ в квартиру для проведения проверки, однако собственник дверь так и не открыл. Тогда Мосжилинспекция обратилась в Люблинский районный суд города Москвы с целью обязать хозяина квартиры предоставить доступ для проведения проверки», — рассказали в ведомстве.Ранее жительницу Сахалина, бросившую в мэра ботинок, переселили из ветхого дома в аварийный.

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