Россиянка потеряла паспорт и оказалась замужем за гражданином Африки

С заявлением в прокуратуру обратилась жительница Красносельского района Петербурга, девушка рассказала, что потеряла паспорт, пока она делала новый документ, выяснилось, что ее выдали замуж за африканца.

При этом с «женихом» петербурженка не была знакома, свадьбы не праздновала, а в дату заключения брака ее паспорт был утерян. В прокуратуре предположили, что брак был заключен фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство Российской Федерации.Ранее россиянка заключила фиктивный брак с иностранцем в обмен на продукты питания.

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