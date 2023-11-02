Россиянин попал в реанимацию после обстрела ВСУ Белгородской области

«Есть пострадавший — после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии...

», — написал Гладков.Как отметил глава региона, враг выпустил по Шебекино четыре боеприпаса из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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Мужчина попал в реанимацию после обстрела города в Белгородской областиПосле обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пострадавший, одного мужчину отправили в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

Мужчина попал в реанимацию после обстрела ВСУ российского регионаВ Шебекино из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина — его поместили в реанимацию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, противник выпустил по Шебекино четыре снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Прочитайте больше ⮕

Журналист ТАСС попал под обстрел в ДонецкеФотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин попал в зону артиллерийского обстрела со строны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Об этом сообщает ТАСС. Прочитайте больше ⮕

Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУВ Шебекино повредились корпуса одного из промышленных предприятий города в результате обстрела ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Двое погибших, ранены военкоры.Два человека погибли в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской областиУкраинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли... Прочитайте больше ⮕