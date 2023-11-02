Россиянин устроил дебош в магазине и впал в кому

По его данным, в полицию поступил сигнал о неадекватном мужчине с ножом в магазине. Нарушитель кричал, размахивал руками и скидывал продукцию с полок. После сообщения о дебоше на место выехала оперативная группа.

«.... Они его задержали и отправили в ПНД. Но как только мужчина оказался в больнице, медики сообщили, что он впал в кому. Есть подозрения на передозировку наркотиками или медикаментозными препаратами...», — рассказал источник.В окружном управлении МВД подтвердили данные о задержании мужчины. Следствие начало проверку.

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