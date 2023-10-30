Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

Некоторые российские агрегаторы такси намеренно выстраивают сложные схемы маршрута, чтобы поездка вышла дороже. Об этом «Царьграду» рассказал автоэксперт, советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. По словам эксперта, агрегаторы прибегают к уловкам, чтобы стоимость поездки увеличилась — причем как для пассажира, так и для водителя. Например, если маршрут будут длинным, то водитель потратит больше бензина.

Соответственно, неугодные АЗС, которые не отстегивают достаточный процент агрегатору, с рынка вытесняются, оказываются в неравном положении», — раскрыл подробности Грэк. При этом, отмечает автоэксперт, многие водители понимают такие схемы и едут короткими маршрутами. Агрегаторы вычисляют таких таксистов и предъявляют им притенезии, «дескать, вы отклонились от того маршрута, который вам предложил агрегатор, вы повезли неправильно, мы пересчитаем заказ».

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