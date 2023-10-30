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Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

 / Источник: lentaruofficial

Некоторые российские агрегаторы такси намеренно выстраивают сложные схемы маршрута, чтобы поездка вышла дороже, заявил советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. Агрегаторы прибегают к уловкам, чтобы стоимость поездки увеличилась — причем как для пассажира, так и для водителя.

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lentaruofficial

Некоторые российские агрегаторы такси намеренно выстраивают сложные схемы маршрута, чтобы поездка вышла дороже. Об этом «Царьграду» рассказал автоэксперт, советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. По словам эксперта, агрегаторы прибегают к уловкам, чтобы стоимость поездки увеличилась — причем как для пассажира, так и для водителя. Например, если маршрут будут длинным, то водитель потратит больше бензина.

Соответственно, неугодные АЗС, которые не отстегивают достаточный процент агрегатору, с рынка вытесняются, оказываются в неравном положении», — раскрыл подробности Грэк. При этом, отмечает автоэксперт, многие водители понимают такие схемы и едут короткими маршрутами. Агрегаторы вычисляют таких таксистов и предъявляют им притенезии, «дескать, вы отклонились от того маршрута, который вам предложил агрегатор, вы повезли неправильно, мы пересчитаем заказ».

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