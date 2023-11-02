Россиянам назвали продукты от головной боли

Существует более ста причин возникновения головной боли, и в большинстве случаев с этим недугом нужно обращаться к врачу, предупредила эндокринолог, нутрициолог Мария Скибицкая. О том, какая профилактика может снизить риск развития заболевания, врач рассказала россиянам в комментарии для «Ленты.ру». Сбои в работе нервной системы — одна из главных причин головной боли, отметила Скибицкая.

Помогают поддерживать энергию и фрукты с овощами за счет клетчатки, продолжила врач. При этом эти продукты легко усваиваются. К тому же, например, свекла улучшает кровоток, что важно для нервной системы, а листовая зелень содержит много витамина С. Скибицкая предупредила, что головная боль может возникать из-за сонливости и усталости, вызванными обезвоживанием.

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