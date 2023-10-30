Россиянам перечислили причины шопоголизма

Клинический психолог и кандидат медицинских наук Денис Долгов перечислил россиянам четыре распространенные причины шопоголизма. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер». В первую очередь специалист рассказал, что патологическая потребность в постоянных покупках приводит как к финансовым проблемам, так и к конфликтам в семье, на работе и психологическому дискомфорту. По его словам, приобретение новой одежды может стать способом справиться со стрессом или негативными эмоциями.

Помимо этого, потребители пополняют гардероб, чтобы повысить самооценку или создать образ успешного человека, добавил Долгов. Кроме того, в список популярных причин он внес эйфорию и ощущение радости от новых покупок. «Влияние общества и рекламы. Они могут формировать убеждение, что обладание материальными благами — это залог успеха и счастья», — заключил эксперт. Ранее психолог Станислав Самбурский сравнил зависимость россиян от Wildberries с наркоманией.

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