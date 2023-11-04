Российские волейболистки в топ-чемпионатах

Топ-чемпионаты уже стартовали, и наши легионеры неплохо вошли в игру за турецкие, итальянские и французские гранды. Многие из них уже топы своих лиг – лучшие в нападении, на подаче или в приёме. А ещё решают судьбу матчей своих команд. Блистают не только мировые звёзды, как«Новара» возглавляет турнирную таблицу, выиграв все матчи. 21-летняя Акимова набрала 113 очков в пяти победных встречах – с «Кьери» (21), «Казальмаджоре» (25), «Пинероло» (23), «Бусто-Арсицио» (21) и «Трентино» (23)

. Она реализовала 99 из 176 атак (56,2%). Из них – семь блоков и столько же эйсов. Она также и седьмая в списке лучших подающих, пока уступая по этому показателю другой русской звезде с итальянским паспортом Екатерине Антроповой. К Вите присоединилась и чемпионка мира до 18 лет, доигровщица молодёжки «Локомотива» Анастасия Капралова.На четвёртом месте итальянской лиги (86 очков в четырёх играх) диагональная из «Скандиччи». Катя реализовала 69 атак в 168 попытках (41,1%). А ещё шесть раз поставила блок и сделала 11 эйсов – Антропова вообще лидер по подачам. Правда, клуб в чемпионате пока идёт четвёртым, уступив «Милану» дома 2:3.Еще одна россиянка в итальянском чемпионате, правда, с «Трентино» 33-летняя российская волейболистка Щербань терпит одну неудачу за другой. В пяти мачтах – 0 побед и последнее место в чемпионате. В «Трентино» Яна пока идёт с 51 очком в 145 атаках (31,7%). Доигровщица попала в другой топ – принимающи

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