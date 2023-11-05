Российский нападающий забил гол в матче НХЛ

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственный на данный момент гол за «Коламбус» забил российский нападающий . Для россиянина эта шайба стала второй в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету две результативные передачи в пяти матчах.Напомним, 24 октября Воронков был вызван из АХЛ. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне.

За фарм-клуб «Коламбуса», «Кливленд», россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей

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