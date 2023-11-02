Россия нарастила золотой запас до рекорда

За сентябрь Россия увеличила запасы золота на 44 тонны или на 2%. Однако, из-за снижения цен на золото в конце сентября, вложения в этот драгметалл упали на 3% до 140,5 миллиарда долларов. США остаются абсолютными лидерами с 8,1 тысячи тонн золота, за ними следуют Германия, Италия и Франция.

В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция. Этим летом страны начали репатриировать золото из-за санкций против России. По данным опроса, более 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 центральных банков считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков.Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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