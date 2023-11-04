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Россия отмечает День народного единства

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Напомним, что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Это праздник, призванный объединить граждан России независимо от их социального статуса, национальности или исповедуемой религии. Он был учреждён в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м. Лайф подробно рассказывал

История показывает: нашу страну невозможно победить извне. Все проблемы и беды всегда происходили внутри государства из-за раскола общества, предательства и измены элит. По его словам, внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты. Он считает, что в стране важно укреплять взаимопонимание, поддерживать друг друга. К поздравлениям также присоединилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко

. По её словам, дата 4 ноября напоминает не только о важнейших событиях в истории страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу."Стремление быть достойными ратных подвигов и выдающихся свершений предков, бережное отношение к богатейшему культурному и духовному наследию объединяют россиян. Сегодня традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания

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