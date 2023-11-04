Россия отмечает День народного единства

История показывает: нашу страну невозможно победить извне. Все проблемы и беды всегда происходили внутри государства из-за раскола общества, предательства и измены элит. По его словам, внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты. Он считает, что в стране важно укреплять взаимопонимание, поддерживать друг друга. К поздравлениям также присоединилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко

. По её словам, дата 4 ноября напоминает не только о важнейших событиях в истории страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу."Стремление быть достойными ратных подвигов и выдающихся свершений предков, бережное отношение к богатейшему культурному и духовному наследию объединяют россиян. Сегодня традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания

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AİFONLİNE: В общих чертах.4 ноября Россия в 19-й раз отметит День народного единства — самый молодой из государственных праздников.

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SPORTSRU: Ротенберг в День народного единства: «В хоккее единство – главный компонент успеха. В масштабе страны оно еще важнее. Только все вместе мы сможем сделать Россию еще лучше и сильнее»«Сегодня вся Россия празднует День народного единства.

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ВЕСТИ: Поздравления с орбиты и с передовой: в России – День народного единстваВ России сегодня отмечают День народного единства. С борта МКС россиян с Днем народного единства поздравили наши космонавты.

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: Небольшие дожди ожидаются в Москве в День народного единстваВ столице в День народного единства будет облачно и дождливо.

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AİFONLİNE: Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единстваРоссийские космонавты заявили, что День народного единства – важный праздник для каждого патриота.

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ИЗВЕСТИЯ: День народного единства: почему праздник 4 ноября так важен для россиянВо всех городах России с размахом отметят День народного единства

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