Вооруженные силы РФ за последние сутки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских военных на Краснолиманском направлении. О ситуации в зоне боевых действий рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вскрыли и затем подавили порядка 30 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, военнослужащие страны нанесли поражение штурмовым отрядам 67-й механизированной бригады украинских войск.

Савчук уточнил, что соответствующие сражения произошли в районе Серебрянского лесничества. При этом бойцы ВС РФ действовали при поддержке авиации и артиллерии. «На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — добавил он. headtopics.com

Кроме того, члены данной группировки атаковали два командно-наблюдательных пункта украинских войск. Как отметил Савчук, удары по объектам наносились с использованием бомбардировочной авиации. Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали об изменившейся тактике ВСУ на Краснолиманском направлении.

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