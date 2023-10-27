Российская BetBoom Team обыграла VIrtus.pro на первой карте плей-офф TI2023

. Победу на первой карте за 45 минут одержали BetBoom благодаря отличной реализации героя Monkey King и грамотному наращиванию преимущества по ходу матча.Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся семь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

Прочитайте больше:

championat »

Gaimin Gladiators с россиянином в составе обыграла Nouns на первой карте плей-офф TI202327 октября стартовала финальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились европейская Gaimin Gladiators и американская Nouns Esports. Прочитайте больше ⮕

Virtus.pro, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Dota 2. The International 2023 2023BetBoom Team - Virtus.pro, 27 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Dota 2. The International 2023 2023 Прочитайте больше ⮕

Хаддад Майя о выходе в финал малого итогового в паре с Кудерметовой: «У меня еще много сил и энергии. С Вероникой приятно делить корт»Она обыграла Каролин Гарсия 6:1, 7:6(4) и вышла в плей-офф без потери сета. Прочитайте больше ⮕

Кудерметова почти за три часа обыграла Самсонову на WTA Elite TrophyРоссийская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором матче в группе «Роза» на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. Прочитайте больше ⮕

Валиуллин: у «Ак Барса» будут точечные усиления до дедлайна — от одного до трёх человекГенеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что казанский клуб намерен сделать точечные усиления состава перед плей-офф КХЛ. Прочитайте больше ⮕

На The International 2023 по Dota 2 пока не использовали лишь девять героевК старту финальной стадии The International 2023 студия Valve раскрыла список героев, которые ни разу не появлялись в течение группового этапа и раннего плей-офф чемпионата мира по Dota 2. Прочитайте больше ⮕