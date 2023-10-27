Российская BetBoom выбила VIrtus.pro с The International 2023 в 87-минутном матче

— во втором матче дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus.pro. По итогам двух карт победу одержала BetBoom, перевернув очень тяжёлую для себя вторую игру после победы на первой.Таким образом, BetBoom Team продолжает своё выступление на The International 2023 и уже вечером 28 октября сыграет матч с проигравшим в матче LGD — Azure Ray. Что касается Virtus.pro, то «медведи» покидают турнир, заняв 7-8 место и заработав около $ 78 тыс.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся семь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

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Virtus.pro, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Dota 2. The International 2023 2023BetBoom Team - Virtus.pro, 27 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Dota 2. The International 2023 2023 Прочитайте больше ⮕

Российская BetBoom Team обыграла VIrtus.pro на первой карте плей-офф TI202327 октября стартовала финальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus. Прочитайте больше ⮕

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