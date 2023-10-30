Росавиация: аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе

, что махачкалинский аэропорт Уйташ возобновил приём и отправку воздушных судов с 14:00 мск 30 октября.

В ведомстве рекомендовали уточнять актуальную информацию о рейсах в Дагестан и из республики в аэропорту Махачкалы и авиакомпаниях.

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