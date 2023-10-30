Росавиация: аэропорт в Махачкале вернулся к полноценной работе

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Аэропорт «Уйташ» в Махачкале вернулся к полноценной работе после беспорядков, произошедших там в воскресенье.

Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.В Росавиации добавили, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города РФ.

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