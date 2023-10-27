Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны»

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Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх» Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении» headtopics.com

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