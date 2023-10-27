Роман Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА в матче с «Сочи»

высказался после поражения во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Южная команда отыгралась с 0:2, а вырвала победу на последней минуте — 5:4. СКА проиграл во второй раз в четырёх встречах. «Сочи», в свою очередь, прервал четырёхматчевую серию поражений. Кроме того, южный клуб во второй раз в сезоне обыграл СКА.

«Понимали, что будет тяжелый матч — четвёртая игра на выезде. Мы хорошо начали, выполнили установку на первый период. Понимали, что соперник отдыхал семь дней, что они будут свежими. Была задача забить на стартовом отрезке матча. Этот план мы реализовали. Потом упустили нить. Это связано и с игрой команды «Сочи», и с нашими ошибками. Мы ввели свежую кровь, дали ребятам проявить себя — сделаем выводы. Для нас сегодня был важный матч — важный урок.

Хочу отметить болельщиков — сегодня их было очень много. Здорово, что в Сочи столько людей ходит на хоккей — огромная разница после Мытищ. Дай бог, так будет на всех матчах, чтобы у нас везде были полные трибуны. Это дает эмоции обеим командам. Огромная благодарность всем болельщикам, которые пришли на сегодняшний матч», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА. headtopics.com

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