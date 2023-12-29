Роман Костомаров снова вышел на лёд после комы и ампутации

Роман Костомаров, восстановившись после комы и ампутации конечностей, снова вышел на лёд на коньках вместе с бывшей партнёршей Татьяной Навкой. Матч Российской премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком» вызвал немало обсуждений из-за обильного снегопада. Лала Крамаренко выиграла множество соревнований и заслужила статус лучшей художественной гимнастки страны, а Алина Загитова поразила выступлением на турнире шоу-программ «Русский вызов» в образе Мэрилин Монро





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