Романкевич досрочно одержал победу над Дациком в бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В первом раунде Романкевич занял позицию обороны, Дацик, в свою очередь, ударами держал соперника в напряжении. Ключевым моментом раунда стал мощный апперкот от Дацика, который потряс Романкевича.

Однако уже во втором раунде Дацик сбавил обороты, чем и воспользовался Романкевич, который ударом отправил Дацика на настил ринга. Судья решил, что Дацик не может продолжать бой. Он остановил поединок, и Романкевич победил техническим нокаутом.

Язык мой — враг твой: как Чурчаев и Галимов зарубились еще до турнира Со-главный поединок «Бойцовского клуба РЕН ТВ» обещает стать очень принципиальным Предыдущий бой турнира между мастером спорта по боксу Шамилем Галимовым по прозвищу «Пахан» и бойцом MMA Шовхалом Чурчаевым завершился ничьей. В третьем раунде соперники были равны. В первом раунде Чурчаев не шел вперед, вероятно, из-за дискомфорта с ногой. headtopics.com

Кроме того, на ринг вышел многократный чемпион Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслав Василевский, который победил бойца ММА Максима Федорова. В первом раунде оба спортсмена продемонстрировали равный бокс, поэтому было трудно отдать кому-либо предпочтение. В заключительном раунде Василевский также доминировал, но завершить бой досрочно всё же не смог.

В первом поединке в рамках суперсерии российский ММА-боец Иван Емельяненко одержал победу раздельным решением судей над бойцом микс-фрайта Юрием Рябым В заключительном, третьем, раунде бойцы быстро обменивались ударами. В результате бой был практически равным, один из судей отдал победу Ивану Емельяненко. Другой увидел незначительное преимущество Емельяненко, а третий отдал победу Рябому. headtopics.com

Ранее, 26 октября, на взвешивании перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дацик пощекотал Романкевича. По словам Романкевича, это элементы шоу, которые нравятся зрителям. А к Дацику у него нет никаких обид.

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