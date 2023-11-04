Роман Ротенберг: огонь и эмоции на пресс-конференции

В последние пару сезонов принято восхищаться пресс-конференциями Игоря Ларионова, но нельзя не заметить, что среди тренеров КХЛ есть ещё как минимум один спикер, который не уступает в красноречии тренеру «Торпедо». Речь, конечно, о Романе Ротенберге. Достаточно открыть ленту новостей по соответствующему тегу — и мы увидим, что огня Роман даёт в разы больше чем Ларионов. Чтобы убедиться, давайте разберём его спич на пресс-конференции после игры с «Авангардом»
.Шоу Ротенберга перед журналистами – попытка отвлечь от проблем СКА. Но народ-то всё видитГлавный тренер СКА начал с очень эмоциональной речи про драку между Марком Вербой и Иваном Зинченко. Негодование Ротенберга вызвали удары по голове уже упавшего армейца. Роман уверен, что при плохом раскладе все могло закончиться даже летальным исходом. Критики уже успели написать, что ничего такого не было, а Зинченко даже пожал руку Вербе после драки. Но Иван был на эмоциях, и он действительно мог не заметить«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал», — сказал, к примеру, авторитетный эксперт нашего хоккея Максим Сушинский. Хотя главные претензии тут не к Вербе, а к арбитрам — Ротенберг прямо говорит: «Нельзя такое допускать нашим судьям». Разнимающие драку арбитры как раз и нужны для того, чтобы не допускать, чтобы разгорячённые хоккеисты били по лежачему соперник
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