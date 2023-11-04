Роман Ротенберг: огонь и эмоции на пресс-конференции

В последние пару сезонов принято восхищаться пресс-конференциями Игоря Ларионова, но нельзя не заметить, что среди тренеров КХЛ есть ещё как минимум один спикер, который не уступает в красноречии тренеру «Торпедо». Речь, конечно, о Романе Ротенберге. Достаточно открыть ленту новостей по соответствующему тегу — и мы увидим, что огня Роман даёт в разы больше чем Ларионов. Чтобы убедиться, давайте разберём его спич на пресс-конференции после игры с «Авангардом»

.Шоу Ротенберга перед журналистами – попытка отвлечь от проблем СКА. Но народ-то всё видитГлавный тренер СКА начал с очень эмоциональной речи про драку между Марком Вербой и Иваном Зинченко. Негодование Ротенберга вызвали удары по голове уже упавшего армейца. Роман уверен, что при плохом раскладе все могло закончиться даже летальным исходом. Критики уже успели написать, что ничего такого не было, а Зинченко даже пожал руку Вербе после драки. Но Иван был на эмоциях, и он действительно мог не заметить«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал», — сказал, к примеру, авторитетный эксперт нашего хоккея Максим Сушинский. Хотя главные претензии тут не к Вербе, а к арбитрам — Ротенберг прямо говорит: «Нельзя такое допускать нашим судьям». Разнимающие драку арбитры как раз и нужны для того, чтобы не допускать, чтобы разгорячённые хоккеисты били по лежачему соперник

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SPORTBOX: Тренер СКА Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судействаГлавный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ за публичную критику работы арбитров, сообщила пресс‑служба лиги.

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GAZETARU: Ротенберг заявил, что Зинченко чуть не убили в матче с «Авангардом»Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на драку своего подопечного Ивана Зинченко и игрока «Авангарда» Марка Вербы.

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ИЗВЕСТИЯ: Вильфанд назвал 2023 год самым теплым за всю историю наблюденийНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 ноября, что 2023 год станет самым теплым за весь период глобальной температуры.Новость дополняется

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CHAMPİONAT: Эмбиид отреагировал на громкие высказывания Хардена о «Сиксерс» после ухода в «Клипперс»Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на резонансные комментарии разыгрывающего Джеймса Хардена на пресс-конференции «Лос-Анджелес Клипперс».

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CHAMPİONAT: «Могла быть смерть на льду, в КХЛ нет правил!» Ротенберг о драке в матче СКАГлавный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) прокомментировал драку между форвардом омичей Марком Вербой и нападающим армейского клуба Иваном Зинченко.

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CHAMPİONAT: Ротенберг: СКА в полном порядке, прошу не критиковать игроков. Серебряков вышел, как мужикГлавный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) попросил не критиковать игроков клуба и оценил игру вратаря армейцев Никиты Серебрякова.

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