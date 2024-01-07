Рождественские богослужения прошли в российских храмах

В российских храмах в ночь на 7 января прошли рождественские богослужения. Главное богослужение в храме Христа Спасителя провёл патриарх Кирилл. Глава Русской православной церкви после торжественной литургии призвал россиян быть сильными духом и сохранять веру. Праздничные службы также прошли в других храмах по всей стране, в том числе в Донецке и Мариуполе





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