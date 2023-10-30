«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на Ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового», — рассказал онВместе с этим Рогов добавил, что за минувшие сутки было отбито пять атак на Времевском направлении и проведены контратаки.

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В Запорожской области сообщили об успешной контратаке российских военныхГлава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости , что российские военнослужащие провели успешную контратаку в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕

Российские войска успешно контратаковали в районе РаботинаГлава запорожского общественного движения 'Мы – вместе с Россией' Владимир Рогов сообщил об успешной операции российских военнослужащих в районе села Работино. Прочитайте больше ⮕

Дементьев: российские вратари пробили целую магистраль в НХЛ для наших молодых голкиперовИзвестный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об успешной игре российских голкиперов в Национальной хоккейной лиге. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе РаботинаЖивая сила механизированной бригады украинских военных разгромлена в районе Работина в Запорожской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России. Прочитайте больше ⮕

Стало известно об успешной российской контратаке у РаботиноВооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также уточнил, что российские военные провели контратаку со стороны села Вербовое. Прочитайте больше ⮕

Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ЗапорожьеГруппа рядовых сдалась в плен на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов. Прочитайте больше ⮕