Глава запорожского общественного движения"Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военные отбыли попытки атак украинских сил на ореховском направлении и провели успешные контратаки у направлении села Работино со стороны Вербового.

По словам Рогова, потери ВСУ составили около 40 человек. Также были подбиты свыше десяти единиц техники. На времевском направлении за сутки было отбито пять атак."Там потери украинских войск составили около 130 человек", - добавил Рогов.

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Стало известно об успешной российской контратаке у РаботиноВооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также уточнил, что российские военные провели контратаку со стороны села Вербовое. Прочитайте больше ⮕

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе РаботиноРоссийские военнослужащие на запорожском направлении отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 30 октября, в Минобороны. В ведомстве разъяснили, что противник потерял до 220 человек. Кроме того, ВСУ лишились двух танков, в том числе Leopard. Прочитайте больше ⮕

Российские войска успешно контратаковали в районе РаботинаГлава запорожского общественного движения 'Мы – вместе с Россией' Владимир Рогов сообщил об успешной операции российских военнослужащих в районе села Работино. Прочитайте больше ⮕

В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на Времевском направленииРоссийские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе РаботиноРоссийские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: украинская армия на запорожском направлении потеряла 2 танкаВ районе населенного пункта Работино потери противника составили до 220 военнослужащих. Прочитайте больше ⮕