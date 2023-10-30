Рогов сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучал мощный взрыв, сообщил 30 октября в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв», — говорится в сообщении.Инициативные группы: ВС России теснят противника в Запорожье Российская армия навязала ВФУ бои, в которых они растрачивают резервы, считают эксперты Ранее, 24 октября, Рогов сообщил о безуспешных атаках ВСУ на позиции ВС РФ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву ХерсонеВ подконтрольном Украине городе Херсон прозвучали взрывы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на главу областной администрации Романа Мрочко.Отмечается, что под огнем прибрежные районы города.В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. Прочитайте больше ⮕

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Севастополь атакован украинскими беспилотникамиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник сообщил о появлении дронов противника на внешнем рейде. Прочитайте больше ⮕