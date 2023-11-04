Роботы рассказывают интересные факты на выставке на ВДНХ

Интересные факты о субъектах страны на выставке можно услышать не только от экскурсоводов, но и от роботов. Об этом 4 ноября рассказал корреспондент Известий Кирилл Воробьев. Выставка проходит на ВДНХ. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей выставка бесплатна

. «Наша задача воодушевить всех посетителей выставки, направить мысль человека для достижения чего-то большего», — отметил зампредседателя правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Марат Закиров. И при этом экспозиции будут обновляться. Когда пройдут дни регионов, гостям расскажут про национальные праздники и важные исторические даты. «Начинаем мы 4 ноября именно с Прохоровки – 80 лет Прохоровскому сражению. Здесь будет такое шоу, когда на экране и подсветка, и птицы летают», — дополнила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Медведева. Кроме того, на выставке даже роборуки устроят историческое шоу. Робот Арди – разработка пермских инженеров. Поtт, читает стихи и филигранно повторяет человеческую мимику. И все же особенно приятно послушать профессиональных гидов. Заявки присылали со всей страны — 2,5 тыс. прошли отбо

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ИЗВЕСТИЯ: На выставке «Россия» покажут свои достижения 89 регионовНа выставке «Россия» покажут свои достижения 89 регионов. Интересные факты о субъектах страны на выставке можно услышать не только от экскурсоводов, но и от роботов. Об этом 4 ноября рассказал корреспондент Известий Кирилл Воробьев. Выставка проходит на ВДНХ. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий.

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