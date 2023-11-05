Ричард Брансон восхищен боем Жаилтона Алмейды и Деррика Льюиса

«Мне действительно понравился бой Жаилтона Алмейды и Деррика Льюиса. Если кто-то бежит с мячом в NFL, чтобы замедлить мощную атаку, все апплодируют. Если ты умён в ММА, все расстраиваются. Я прыгал на стуле весь вечер, чтобы увидеть как долго Льюис сможет продержаться, вернуться на ноги и совершить нокаут», — написал Брансон в соцсети X (ранее Twitter). Поединок между тяжеловесами Алмейдой и Льюисом продолжался все пять раундов.

Жаилтон Алмейда одержал победу единогласным судейским решением и таким образом одержал свою седьмую победу в промоушене UFC

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