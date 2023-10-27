Риттер указал на удивление США работой российских систем ПВО

«Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения, наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знаю», — отметил он.

По его словам, все передовые самолеты Военно-воздушных сил США буквально «испарятся в воздухе» в случае потенциального конфликта с Россией. Летать на нервах: ВС РФ за сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29 Ликвидируя самолеты — носители ракет, российские силы обеспечивают безопасность наземных сил от ударов с воздуха Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что с 1 октября истребители Воздушно-космических сил России и средства ПВО уничтожили 31 украинский самолет и 3 вертолета, в том числе 20 самолетов МиГ-29, 8 штурмовиков Су-25, бомбардировщик Су-24, 2 учебно-боевых самолета Л-39 и 3 вертолета Ми-8.

До этого, 25 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили зенитно-ракетные комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней. По его словам, возможности украинской армии снижаются и отмечаются большие потери авиации противника. headtopics.com

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