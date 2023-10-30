Всем уже надоело это шоу, Зеленского заменят или убьют, сказал Риттер и напомнил, что украинский президент –что США не способны оказать Украине такую поддержку, которая помогла бы ей уйти от поражения в конфликте с Россией. Вашингтон может отправлять Киеву боевые самолеты, но лишь для того, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве. И лучшее, что сейчас может сделать Киев ради сохранения жизней, это отступить, добавил офицер.

Всем уже надоело это шоу, Зеленского заменят или убьют, сказал Риттер и напомнил, что украинский президент –что США не способны оказать Украине такую поддержку, которая помогла бы ей уйти от поражения в конфликте с Россией. Вашингтон может отправлять Киеву боевые самолеты, но лишь для того, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве. И лучшее, что сейчас может сделать Киев ради сохранения жизней, это отступить, добавил офицер.

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Экс-разведчик США сообщил о потере Зеленским популярности на ЗападеПрезидент Украины Владимир Зеленский теряет свою популярность на Западе. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном 25 октября.«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», — сказал он. Прочитайте больше ⮕

Отказ Зеленского от переговоров может иметь ядерные последствия для ЗападаОтказ киевского режима и его главы Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь катастрофические последствия — вплоть до ядерных... Прочитайте больше ⮕

США не способны спасти Украину, уверен РиттерСША не способны оказать Украине такую поддержку, которая помогла бы ей уйти от поражения в конфликте с Россией, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Прочитайте больше ⮕

В США признали неспособность спасти Украину от пораженияОказываемая США поддержка не поможет Украине избежать поражения в конфликте, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он... Прочитайте больше ⮕

Экс-разведчик заявил, что США не способны спасти Украину от пораженияБывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что США не способны спасти Украину от поражения в конфликте. Прочитайте больше ⮕

В США предрекли страшную участь ЗеленскомуБывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону предрек незавидную участь президенту Украины Владимиру Зеленскому Прочитайте больше ⮕