Решение МОК поддержать израильтян назвали лицемерием и фарисейством

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) предостеречь спортсменов от дискриминации израильтян. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Ну, это лицемерие и фарисейство чистой воды. Абсолютное двуличие, тут даже комментировать нечего. То есть русские и белорусы должны за все страдать, а ко всем приняты такие правила. Поэтому это абсолютное двуличие, абсолютное» — сказал Губерниев.

В МОК заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действие правительства. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. headtopics.com

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

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