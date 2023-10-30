Решена загадка аномальной планеты LTT 9779 b

Астрономы Уорикского университета решили загадку аномальной экзопланеты типа нептун, которая располагается в необычайной близости от родительской звезды, в так называемой области нептуновой пустыни. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv. Нептуновой пустыней называют область в непосредственной близости от звезды, где наблюдается дефицит планет размером с Нептун с орбитальным периодом менее четырех дней.

Оказалось, что звезда LT 9779 характеризуется очень низкой скоростью вращения вокруг своей оси, которая составляет всего 1,06 километра в секунду, то есть один оборот занимает около 45 дней. В то же время звезды с высокой скоростью вращения генерируют более мощные магнитные поля и, как следствие, сильное рентгеновское излучение.

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