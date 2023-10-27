Решающая игра между BetBoom Team и Virtus.pro стала самой долгой на The International 2023

pro побили рекорд по продолжительности одной игры на чемпионате мираРешающая карта в матче на вылет между нашими коллективами продолжалась 1 час 27 минут 26 секунд. Это на 19 секунд дольше, чем противостояние Tundra и Quest Esports в групповой стадии.По итогу BetBoom Team выиграла карту и победила в матче со счётом 2:0. Таким образом, Virtus.pro покидает турнир, занимая 7–8 место и получив $ 78 тыс.

В финальной стадии The International 2023 по Dota 2 принимают участие восемь лучших команд по итогам плей-офф. На этих выходных коллективы разыграют чемпионский титул и основную часть призового фонда.

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Virtus.pro, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Dota 2. The International 2023 2023BetBoom Team - Virtus.pro, 27 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Dota 2. The International 2023 2023 Прочитайте больше ⮕

Российская BetBoom Team обыграла VIrtus.pro на первой карте плей-офф TI202327 октября стартовала финальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus. Прочитайте больше ⮕

Российская BetBoom выбила VIrtus.pro с The International 2023 в 87-минутном матче27 октября стартовала финальная часть The International 2023 — во втором матче дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus. Прочитайте больше ⮕

Бой Стхански и Мясникова возглавит турнир RCC Hard 4 в Екатеринбурге18 ноября 2023 года в Екатеринбурга на арене Академии единоборств РМК состоится поединок на голых кулаках между Даудом Стхански и Валерием Мясниковым. Прочитайте больше ⮕

Чайковская о Косторной: «Такое впечатление, что Алена трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕