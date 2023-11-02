Репродуктолог рассказала о контрацептиве для женщин, снижающем риски развития рака

Контрацептив с эстетролом – гормоном, который вырабатывается только в период, когда человек находится на стадии плода, – вызывает противоопухолевую активность и снижает риски развития закупорки сосудов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода.

«В состав препарата входит эстетрол. Печень плода во время беременности вырабатывает этот эстроген, а после рождения он уже не определяется в организме человека. До сих пор ученые не знают, зачем эстетрол вырабатывается именно в этот период жизни человека», – рассказала Колода.

Одна из теорий гласит, что он защищает молочную железу мамы во время беременности от избыточного действия эстрогенов, снижая, тем самым, риск развития рака молочной железы, объяснила специалист. «При изучении препарата с эстетролом было показано, что он вызывает противоопухолевую активность, снижая пролиферативное действие эстрадиола — другого женского полового гормона. Кроме отсутствия негативного влияния на молочную железу в тех дозах, которые входят в состав контрацептива, второе важное преимущество — это низкий риск развития тромбоэмболии, то есть сгущения крови, закупорки сосудов», – отметила репродуктолог. headtopics.com

Описанный Колодой препарат один из самых безопасных контрацептивов, однако его все равно не стоит принимать курящим женщинам и пациенткам с мигренями. «В настоящее время для этого препарата пока не разработан отдельный критерий безопасности, поэтому принимать его этим группам пациентов не стоит. Чтобы поменять рекомендации, нужны годы и много исследований. Пока у нас нет достаточных данных, препарат очень молодой. Поэтому мы считаем, что, если пациентка курит или у нее поставлен диагноз мигрени с аурой, даже на таком безопасном препарате возможны осложнения», – заключила Колода.

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