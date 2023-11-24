Рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, не прошедших в финал чемпионата Европы

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые не сумели обеспечить себе место в финальной части чемпионата Европы





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